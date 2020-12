De Jonge: nieuwe mutatie coronavirus reden tot zorg

De mutatie van het virus is ook opgedoken in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het kabinet stelde in de nacht van zaterdag op zondag al een vliegverbod in voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en kijkt hoe „we de introductie van het virus uit het Verenigd Koninkrijk verder kunnen beperken”, aldus De Jonge.

Volgens de minister is het niet uitgesloten dat er vanwege de nieuwe virusvariant extra maatregelen moeten komen, bovenop de lockdown die al van kracht is in Nederland. „Dat is denkbaar. Zoals alles in deze crisis denkbaar is. Maar, stap voor stap. We moeten eerst meer informatie hebben over de besmettelijkheid van dit virus, en de mate waarin die mutatie zich al op Nederlandse bodem bevindt. We weten van één geval, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Wie dat was, met wie die persoon contact heeft gehad.”

Het Outbreak Management Team (OMT) komt maandag bijeen om over de nieuwe variant van het coronavirus te praten. Dinsdag komen de betrokken ministers uit het kabinet bij elkaar om over de situatie te praten.

Naast het vliegverbod wordt ook gekeken hoe andere vormen van vervoer tussen de twee landen aan banden kunnen worden gelegd. België besloot eerder op de dag al dat de Eurostar-treinen in ieder geval de komende 24 uur niet meer welkom zijn. Daarmee zijn treinreizen tussen het VK en Nederland voorlopig ook geen optie meer. Veerboten tussen het VK en Nederland varen nog wel.