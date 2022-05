Kritiek op GL-kamerlid na ’trauma’door Fortuyn

Binnenland

Peiling: twee derde Nederlanders nog altijd positief over Fortuyn

Twee derde van de Nederlanders is, twintig jaar na zijn moord, positief over Pim Fortuyn en zijn ideeën. Een nog groter deel van de Nederlanders (72 procent) is het erover eens dat Fortuyn belangrijk is geweest voor ons land. Dat concludeert EenVandaag vrijdag na onderzoek onder bijna 30.000 leden v...