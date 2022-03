Theaterproducenten staat water tot aan de lippen

Sterren

Levensgroot standbeeld André Hazes onthuld

Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten, de hoofdrolspelers in de musical Hij gelooft in mij, hebben zondag bij de première een levensgroot standbeeld van André Hazes senior onthuld. Dit beeld reist mee met de voorstelling over de volkszanger, zodat bezoekers in de foyer op de foto kunnen met het beeld...