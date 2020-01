’Eerste geval coronavirus ontdekt in Australië’

Het coronavirus brak uit in China en heeft aan zeker 41 mensen het leven gekost. In China hebben 1287 mensen het virus. In Frankrijk zijn zeker drie mensen besmet. Verder zijn ook in Thailand, Taiwan, Vietnam, Singapore, Japan, Zuid-Korea, Nepal en de Verenigde Staten mensen met het virus gevonden. Al deze mensen zijn in de Chinese provincie Hubei geweest en de meesten in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.

Het auto-, trein- en vliegverkeer in Wuhan is stilgelegd. Meerdere Chinese steden zijn van de wereld afgesloten, om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het virus zet een dikke streep door het Chinees Nieuwjaar dit weekend.

Bekijk ook: Verwarring rond coronavirus in Nederland