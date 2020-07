Quatorze Juillet: bescheiden militaire ceremonie en vuurwerk via tv bekijken

Vanaf 10.45 uur begint een ceremonie van ongeveer 2000 deelnemers en 2500 genodigde toeschouwers, volgens Franse media. Er is om 11.00 uur ook een speciaal eerbetoon aan Charles de Gaulle (1890-1970) ingelast. Dat is omdat het in juni van dit jaar 80 jaar geleden was dat de latere president De Gaulle als hoge militair en als een van de weinigen in de top van de politiek en de strijdkrachten opriep het verzet tegen nazi-Duitsland voort te zetten.

President Macron spreekt rond 13.10 uur in een vraaggesprek met journalisten rechtstreeks op tv over zijn beleid gericht op afbouw van de coronamaatregelen en het weer op de rails zetten van de economie van het land. Het traditionele vuurwerk wordt om 23.00 uur vanaf de Eiffeltoren afgestoken, maar deze ’Quatorze Juillet’ mag het publiek niet in de buurt van de toren komen kijken. Dat moet van afstand of via tv of media.