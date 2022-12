Premium Het beste van De Telegraaf

‘Agent M118’ is spion voor Marokkaanse geheime dienst en sleutelfiguur in Qatargate

Door Frank Poosen Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

BRUSSEL - Een van de sleutelfiguren in Qatargate is een spion van de Marokkaanse geheime dienst. Mohamed Belahrech, codenaam M118, zou de spin zijn geweest in een complex web waarbij zowel Marokko als Qatar wordt beschuldigd van het kopen van politieke invloed in het Europees Parlement.