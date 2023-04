Neergeschoten lerares VS eist 40 miljoen dollar schadevergoeding na schietpartij kind (6)

De 25-jarige vrouw van de Richneck Elementary School is een rechtszaak begonnen en mocht er aan haar eisen worden voldaan, dan legt dat haar bepaald geen windeieren. Volgens slachtoffer Abby Zwerner was bij de school bekend dat de jongen in ’gewelddadige buien’ kon verkeren. Hij viel in zijn nog jonge schoolcarrière eerder leerlingen van de school lastig door ze bijvoorbeeld met een riem te lijf te gaan.

Maar in plaats van straf kreeg hij een snoepje om hem zoet te houden, aldus de aanklacht. De ouders van de jongen zouden hebben geweigerd hun zoon over te laten plaatsen naar speciaal onderwijs. De school legde zich daar volgens de advocaten van Zwerner bij neer.

De lerares van de school in Newport News werd begin dit jaar in haar hand en borst geraakt na meerdere schoten door de jongen die thuis een - legaal - wapen had bemachtigd, dat bleek van haar moeder te zijn. Toen Zwerner werd geraakt, zat ze in de klas aan een leestafel. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, moest daar twee weken herstellen en onderging vier operaties.

Na de schietpartij installeerde de school detectiepoortjes. Het kind is niet aangeklaagd door de autoriteiten vanwege zijn jonge leeftijd.