Kort geding Volkert

Dit keer wil Van der Graaf onder zijn driemaandelijkse verplichte evaluatie bij de Reclassering uit. Eerder slaagde hij erin om via een kort geding onder de door het Openbaar Ministerie gewenste psychologische begeleiding uit te komen. Het OM ging daartegen in hoger beroep. Ook slaagde Van der Graaf er via een kort geding in om bepaalde delen van het opgelegde gebiedsverbod ongedaan te maken.

Van der Graaf kreeg bij zijn vrijlating ook nog een meldplicht opgelegd, en een verbod om te praten met de media, de familie van Pim Fortuyn en diens chauffeur Smolders. Van der Graaf werd op 18 juli 2003 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Hij zat daar twee derde van uit, en kwam halverwege 2014 vrij.

