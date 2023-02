China boos op VS om neerhalen ballon: dreigt met ‘passende reactie’

In de verklaring noemt het ministerie het gebruik van geweld door de Verenigde Staten „een overduidelijke overreactie”, die in strijd is met internationale praktijken. Zo lieten de VS niet van tevoren aan China weten dat de ballon zou worden neergehaald, toen die beslissing eenmaal genomen was.

Mensen lopen op het strand van Myrtle Beach waar de ballon in de buurt is neergehaald. Ⓒ ANP / Associated Press

Joe Biden feliciteerde de piloten die de ballon hadden neergehaald. Ⓒ ANP / AFP

De Chinese ballon ter grootte van drie bussen vloog dagenlang boven de VS en werd zaterdag boven de Atlantische Oceaan neergehaald. Volgens China ging het om een afgedreven weerballon. De Amerikaanse president Joe Biden had woensdag al toestemming gegeven om de ballon uit de lucht te schieten, zodra dit op een manier kon die geen Amerikaanse levens in gevaar bracht. Daarom werd ervoor gekozen te wachten tot de ballon boven zee was. Het ministerie van Defensie in Washington noemt de Chinese actie, die zou zijn gericht op het bespioneren van „strategische locaties”, onacceptabel.

De neergeschoten ballon is terechtgekomen ten oosten van de badplaats Myrtle Beach, in de staat South Carolina. De brokstukken zullen worden opgevist en onderzocht.