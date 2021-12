Ouderenorganisatie waarschuwt voor sociaal isolement: ’Elkaar niet mogen zien is hartverscheurend’

„De ene senior is de andere niet. Je hebt reislustige ouderen en mensen die prima lekker thuis vertoeven”, vertelt Sven Stijnman van seniorenorganisatie KBO-PCOB. „Wel is men heel erg bewust van de problemen en gevaren die op de loer liggen.”

De organisatie adviseert om de regels en adviezen op te volgen, „maar we zullen zeker niet zeggen blijf binnen, sluit de deuren en ramen en kom nooit meer buiten. Vooral ook omdat eenzaamheid op de loer ligt. Uiteindelijk is het aan jezelf of je op stap wil gaan. Dat risico moet je zelf incalculeren.”

’Nogal ongenuanceerd’

Ouderenorganisatie ANBO geeft aan het advies ’nogal ongenuanceerd’ te vinden. „Alle zestigplussers worden nu neergezet als kwetsbaar, terwijl een groot deel nog hele vitale mensen zijn. Het is nogal kort door de bocht om de hele groep in één adem te noemen met mensen met diabetes, kanker en andere aandoeningen. Het zou fijn zijn als daar nuance in aangebracht wordt”, stelt Renate Evers.

„Het is voor iedereen goed om te bedenken of het op dit moment verstandig is om te gaan reizen. We juichen dan ook toe dat de WHO waarschuwt voor de nieuwe variant, maar niet dat ze gelijk een hele groep wegzetten. Daarmee breng je ze in sociaal isolement”, meent Evers.

Het is niet de eerste keer dat er adviezen gegeven worden die enkel of vooral de ouderen treffen. Tijdens de laatste coronapersconferentie vroeg demissionair minister-president Mark Rutte 70-plussers nog terughoudend te zijn in contacten en ’even niet de kleintjes’ te ontvangen.

Vreselijk en hartverscheurend

„Je kleinkinderen minder of helemaal niet zien, daar zit veel meer pijn in dan even een jaartje niet naar het buitenland”, verzucht Stijnman. „Elkaar niet mogen of kunnen zien is vreselijk en hartverscheurend, maar ook hier raden wij weer aan om de adviezen op te volgen.”

„Deze tijd is voor niemand goed. Wat wij vragen is om te blijven omzien naar elkaar. Maak dat belletje, stuur een kaartje, ga een keer langs voor (raam)bezoek. Dat wordt ontzettend gewaardeerd door de senioren”, aldus KBO-PCOB.