Den Haag zij aan zij met Belgen

Want we worden niet moedeloos, zo is de boodschap van premier Rutte, vlak voordat honderden mensen steun betuigen aan de Belgen. „Uw aanwezigheid toont dat we zij aan zij staan met de Belgen”, zegt hij tot de aanwezige diplomaten, Kamerleden, ministers en buurtbewoners. Een van hen is de 91-jarige Eugénie van Exter, voor wie het nieuws over de aanslagen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog naar boven bracht.

„België is me heel na. Het is de hoofdstad van Europa, waar men streeft naar het allerbeste. Dat zoiets van buitenaf wordt vernietigd, kan ik niet accepteren.” Ze werpt een blik op de bloemen die voor de ambassade zijn gelegd en de stroom sympathisanten die het condoleanceregister komt tekenen. „Dit is mooi.”

Arm in arm

Bijna 3000 kilometer verderop, in de centrale winkelstraat van Istanbul toont de diplomatie eveneens z’n solidariteit. De Nederlandse consul Robert Schuddeboom loopt met collega’s van 19 andere landen arm in arm in een mars vóór vrede en tegen terrorisme. Ze leggen bloemen. Aan het begin van de lange straat staat het Nederlandse consulaat. Het is ’s morgens uit voorzorg ontruimd vanwege terreurdreiging. Buitenlandse Zaken raadt mensen aan de directe omgeving van het consulaat te mijden. De dreiging is kennelijk specifiek gericht op Nederland; de consulaten van andere landen, waaronder Frankrijk, zijn gewoon open.

Een stuk verderop in de straat vond op 19 maart een plaats, opgeëist door IS. Daarbij werden vijf mensen gedood, onder wie drie Israëliërs. Meer dan dertig mensen raakten gewond.

Uit Den Haag komt intussen de bevestiging dat er een derde Nederlander is vermist bij de aanslagen in Brussel. „Een vreselijke situatie voor de familie die in onzekerheid zit”, laat minister Koenders (Buitenlandse Zaken) vanaf Bali weten. Buitenlandse Zaken kan niet uitsluiten dat het hierbij blijft. De identificatie is een zorgvuldig en, om begrijpelijke redenen, lastig proces.

Eerder op de dag heeft het ministerie de vermissing gemeld van twee Nederlanders, een broer en een zus uit Maastricht. De twintigers Alexander en Sascha Pinczkowski zouden vanuit Brussel naar New York vliegen. Vlak voor de aanslag belden ze nog naar huis. Tijdens het gesprek was de explosie te horen. Daarna werd het stil.