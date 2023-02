Premium Het beste van De Telegraaf

Eric van der Burg worstelt met grote vluchtelingenstroom: ’Ik ben altijd voor opvang in de regio geweest’

Eric van der Burg: „Of je nu zorgt voor 500 Syriërs of voor 500 Oekraïners, het blijft evenveel werk.” Ⓒ Foto René BOUWMAN

Amsterdam - Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er nooit in zo’n korte tijd zo veel vluchtelingen naar ons land als na de Russische inval in Oekraïne. Met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voegde zich de ene crisis in de andere. Want ook de aanwas van asielmigranten nam enorm toe, terwijl we de coronacrisis nog amper te boven waren. Dat laatste was dan wel weer een voordeel, zo ervoer verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg.