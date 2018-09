'Ochtendmens regeert de samenleving'

Simon Abbo uit Tuitjenhorn schijft:

"Waarom komt de NSWO niet tot de conclusie dat de examens beter op een later tijdstip kunnen worden georganiseerd? Dan krijgt iedere student een eerlijke kans op een goed cijfer.

Waarschijnlijk past een dergelijke maatregel in onze maatschappij want die wordt geregeerd door ochtendmensen. In Nederland beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk. Immers, als je vroeg opstaat dan heb je nog wat aan je dag! Waarom? Omdat het zo hoort. Daardoor staat pakweg de helft van de mensen iedere dag in strijd met z’n bioritme voor dag en dauw op. Wil je liever wat later opstaan, dan ben je lui.

Wanneer ziet men in het onderwijs en het bedrijfsleven in dat ochtendmensen en avondmensen op verschillende tijden van de dag optimaal presteren? Er is geen onderzoek voor nodig om vast te stellen dat mensen die wat later opstaan ook langer kunnen doorwerken."

Zou u graag zien dat de maatschappij wat soepeler om zou gaan met ochtend- en avondmensen, zodat ieders kwaliteiten optimaal kunnen worden benut?