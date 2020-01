Ook Petra dupe ESTA: ’Familievakantie in New York verpest’

Petra Benink in gesprek met hoofd ESTA, Macharia Davis. Ze wil weten waarom haar de toegang tot de VS werd geweigerd. Ⓒ Menno Bausch

UTRECHT - Opnieuw is een Nederlandse toerist zwaar gedupeerd door fouten met het elektronische ESTA-formulier, dat het Amerika-visum vervangt. Petra Benink uit Beuningen bleef alleen achter op Schiphol, toen ze met man, twee tienerkinderen en familie kerst en oud & nieuw wilde doorbrengen in New York. Een reisje van een slordige 12.000 euro.