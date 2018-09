Vlaamse vrouw op iconische foto aanslag doet verhaal

“Ik bevond mij in de inkomhal in de buurt van Starbucks en hurkte om mijn rugzak te ordenen. Plots werd ik opgeschrikt door een eerste ontploffing. Ik besefte niet onmiddellijk dat het om een bomaanslag ging. Ik zag dat mensen het op een lopen zetten, maar dat voelde niet goed aan. Daarom heb ik me verstopt onder de zitjes. Ik voelde mij daar veiliger dan met de massa mee te lopen. Ik heb mijn oren en hoofd beschermd en daarna volgde vlakbij een tweede knal.”

“Toen ik soldaten zag, wist ik dat het voorbij was. Ik voelde aan mijn hoofd, zag dat mijn hand vol bloed hing en vroeg me af waarom ik zo hard bloedde. Daarom zie je op de foto dat ik mijn hand tegen mijn hoofd druk, om het bloeden te stelpen. Met mijn gsm in de andere hand, omdat mijn moeder me had afgezet aan de luchthaven en ik haar wilde laten weten dat ik oké ben.”

Stefanie de Loof werkt voor Artsen zonder Grenzen en was voor haar werk onderweg naar Haïti. Nadat ze met haar moeder gebeld had, besloot ze om mensen om haar heen te gaan helpen.

„Zo zou ik niet in krant willen staan”

De vrouw naast haar op het bankje is een stewardess van Jet Airways en was er erg aan toe. De Loof heeft haar geholpen en vraagt zich af hoe de stewardess zich zou voelen als ze deze foto zou zien. „Ik vind het vooral spijtig voor de vrouw naast me. Op die manier zou ik niet in de krant willen staan. Blijkbaar hebben ze je toelating niet nodig, omdat het beeld al gedeeld is op sociale media”.