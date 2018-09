Terreurverdachten aangehouden in Istanbul

De drie zijn dinsdag opgepakt op aanwijzingen van de Duitse en Turkse inlichtingendiensten. Ze zouden banden hebben met de soennitische extremisten van Islamitische Staat (IS). De politie is nog verwoed op zoek naar drie Turkse verdachten die voor IS aanslagen in Istanbul zouden beramen.

Afgelopen donderdag sloten Duitse instellingen in Turkije hun deuren, omdat er volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, zeer ernstige aanwijzingen waren voor aanslagen op Duitse doelen.

Woensdag is het Nederlandse consulaat in Istanbul wegens terreurdreiging gesloten.