'Bang dat dit het begin is’

Leonie ter Voort uit Alkmaar vervolgt:

“Hoe moet ik mijn kinderen beschermen in een wereld waarin dit soort vreselijke dingen op elke mogelijke plek kunnen gebeuren?

Een Belgische collega vertelt mij dat hij die ochtend de twee knallen heeft kunnen horen, hij dacht dat ze gewoon aan het werk waren in zijn straat.

We maken altijd de bekende Nederland-België-grapjes. Zo ook op de dag dat Nederland niet door ging naar het EK. We hebben afgesproken dat ik voor het EK naar België kom, als supporter met de Belgische vlag op mijn wangen en een karmeliet in mijn hand. Net zo hard meeschreeuwen als ze scoren, als een van hen.

Vandaag ben ik alvast die rode duivel en staan we zoals afgesproken zij aan zij. Want al zijn we twee verschillende landen, ik voel hun pijn, woede en verdriet. Ik denk aan het kantoor van mijn Belgische collega’s naast Zaventem, waar ik vaak dromerig uit het raam kijk naar de vliegtuigen die aankomen en vertrekken.

Ik denk aan de mensen die daar vanmorgen ook nietsvermoedend stonden, klaar voor hun reis. Ik denk aan de mooie straatjes in het centrum van Brussel, waar ik nog geen jaar geleden vrolijk met een zak friet en een wafel liep. De straten waar misschien wel mensen lagen. De mensen die vanavond niet thuiskwamen...

Onderweg naar huis zet ik Lil’ Kleine af, ik ben niet in de stemming. Ik luister de hele 45 minuten durende reis op repeat naar 'mad world'. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen dan dat.”

