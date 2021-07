Collega’s in diepe rouw om doodgeschoten ggz-beveiliger: ’Martin was een echte held’

,,Martin was een echte held in een moeilijke, onzekere tijd. Dag in, dag uit zette hij zich in voor de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en collega’s in de ggz, en twijfelde geen minuut… zonder zich te realiseren dat dit op een bewolkte maandagochtend zijn leven zou kosten”, schrijven zijn collega’s op de inzamelingspagina.

’Met hart en ziel’

De 53-jarige Martin werkte sinds 2009 bij Parnassia Groep als beveiliger. Dit schrijft zijn werkgever op een online condoleanceregister. ,,Met hart en ziel stond hij voor het welzijn en veiligheid van onze collega’s en patiënten. De organisatie heeft een goed mens en een held als beveiliger verloren. Martin was zeer geliefd en gaat gemist worden. Onze gedachten zijn nu bij Martins partner, familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte met het dragen van dit verlies.”

Een collega van de Rijswijker laat via sociale media weten. ,,Ik en ik denk wel iedereen op de locatie, is er kapot van. Onze lieve Martin, onze lieve, warme, open, vriendelijke collega. Waarom!”

Schutter

Afgelopen maandag raakte de beveiliger samen met een 36-jarige collega ernstig gewond na een schietincident op een locatie van de ggz-instelling aan de Leggelostraat in Den Haag. Het 36-jarige slachtoffer ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

De verdachte, een 67-jarige Rijswijker, werd ook zwaargewond aangetroffen in een voertuig om de hoek. Hij werd tevergeefs gereanimeerd en overleed ter plaatse.

Wapenvergunning

Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de achtergronden nog in volle gang is, is duidelijk dat de man uit de auto op de Haveltestraat als verdachte van het incident op de Leggelostraat moet worden aangemerkt en dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Bij de verdachte werd in zijn auto een vuurwapen aangetroffen. Hoe hij aan dit wapen is gekomen, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Tot januari 2021 had hij een wapenvergunning en mocht hij een wapen bezitten. Maar na een incident in januari is zijn vergunning ingetrokken en is zijn wapen en munitie in bewaring genomen door de politie. Voor het wapen in de auto had hij dus geen vergunning.

Duidelijk is dat de schutter maandag een reguliere afspraak had op de locatie Leggelostraat. ,,Over de exacte toedracht is nog niets bekend”, laat Parnassia Groep weten in een statement. ,,We hopen dat deze daad van extreem geweld tegen onze hulpverleners geen weerslag heeft op het beeld van onze patiënten in de ggz. Dit zou ingaan tegen alles waar wij en onze getroffen collega’s voor staan. We blijven ons vol overgave voor onze patiënten inzetten.”

De GGZ-instelling is in diepe rouw. ,,Met hart en ziel stond Martin voor het welzijn en veiligheid van onze collega’s en patiënten. Het is keihard dat hij deze inzet voor anderen met de dood heeft moeten bekopen.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113