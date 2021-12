’Kinderregels’ Oostenrijk bekend: twee PCR-testen en een antigeentest per week

Daar kunnen gebruik maken van een zogenoemde ’Holiday Ninja Pass’. Die is eigenlijk bedoeld voor op de Oostenrijkse scholen, maar kan door toeristen tussen de 12 en 15 jaar ook gebruikt worden. Iedereen die na 31 augustus 2006 is geboren en niet gevaccineerd of hersteld is, kan door twee PCR-testen én een antigeentest per week toch meedoen met de sneeuwpret. De testen zijn gratis, aldus het Oostenrijks Toerismebureau naar aanleiding van een persconferentie van de Oostenrijkse autoriteiten.

2G-eis

Iedereen boven de 16 moet dus wél voldoen aan de 2G-eis, waarbij men alleen bijvoorbeeld een restaurant in kan met een vaccinatie- of herstelbewijs. Daarbij gelden nog altijd strikte boosterregels. Vanaf 3 januari is een enkele Janssen-prik niet meer geldig. Bovendien geldt voor andere vaccinaties dat de geldigheid beperkt is tot 270 dagen.

Je komt overigens wél het land binnen met een negatief testresultaat . Aan de grens gelden namelijk andere eisen dan bijvoorbeeld bij skiliften en musea.

Kinderen tot 12 jaar kunnen bovendien overal naar binnen zonder coronabewijs. Zij hoeven dus niet te testen, behalve in Wenen. Daar geldt een testverplichting voor iedereen ouder dan 6 jaar.