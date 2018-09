200.000 Cubanen bij Stones

Het optreden van de Stones is historisch. Het is de eerste keer dat een Britse rockband Cuba aandoet. Het concert vindt plaats in sportstadion Ciudad Deportiva de la Habana.

Het optreden volgt op het historische bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama. Het was voor het eerst sinds 1928 dat er weer een Amerikaanse president op Cuba was. Sinds de communistische revolutie onder Fidel Castro in 1959 het pro-Amerikaanse regime omverwierp, waren de landen gezworen vijanden.

In december 2014 besloten Obama en zijn ambtgenoot Raul Castro tot een politiek van meer ontspanning. Cuba hoopt dat op korte termijn een einde zal komen aan het Amerikaanse handelsembargo.