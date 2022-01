Straf dreigt voor verspreiden filmpje van man die Brusselse voor metro duwde

De beelden van het incident, met een mobiele telefoon gefilmd van een scherm in de bewakingspost van de Brusselse metro, deden razendsnel de ronde op sociale media en maakten veel los. De vrouw ontsnapte ternauwernood aan de aanstormende metro omdat de bestuurder alert de noodrem gebruikte. De dader ontkwam aanvankelijk over het spoor, maar werd later gepakt.

Ov-bedrijf MIVB onderzoekt nu welk aandeel de filmende medewerker had in de verspreiding van de beelden. Hij heeft mogelijk de privacy geschonden of het strafrechtelijk onderzoek naar het voorval geschaad. Sinds zaterdag zit de man thuis.

Meer dan 1600 mensen roepen de MIVB op de medewerker niet te hard aan te pakken, meldt persbureau Belga. Ze hebben een petitie getekend die onder het personeel circuleert.