Kapperszaak in Rijswijk vlak voor rechtszaak beschoten

Op straat zouden diverse hulzen gevonden zijn en in de voordeur zitten gaten.

Op 18 mei van dit jaar vond een vechtpartij plaats in de zaak op de Lindelaan waarvoor vanmorgen Deepaksain M. pro forma voor de rechter staat. Hij zou met stoelen hebben gegooid en geroepen hebben dat hij die kwam ophalen.

De politie kan niet aangeven of er een verband is. De kapperszaak wil niet op de gebeurtenis reageren en is vrijdag gewoon geopend.