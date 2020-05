Dolfijn Zafar dood gevonden op strand Wijk aan Zee

De dolfijn was begin deze maand in de haven van Amsterdam terechtgekomen. De dolfijn was meegekomen met een zeilend vrachtschip vanuit Frankrijk. Het dier zwom drie dagen naast het schip en ging mee, door de sluizen, naar Amsterdam.

Zafar werd vervolgens vanuit de haven van Amsterdam naar buiten de sluizen geloodst. De tuimelaar zwom daarna rond in de buurt van de haven van IJmuiden, waarna het ongeveer een week geleden weer echt terug de zee in ging.