Gebouwen verlicht voor Brussel

Volgens de organisatie van de Eiffeltoren gebeurt dat op verzoek van de burgemeester van Parijs, die vanwege de aanslagen zijn solidariteit met de bevolking van Brussel tot uiting wil brengen. De toren is van dinsdag zonsondergang tot één uur woensdagochtend in de Belgische kleuren verlicht

Ook de Brandenburger Tor in Berlijn is na de terreuraanslagen in Brussel verlicht in de Belgische nationale kleuren. ,,Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij de slachtoffers, vele gewonden en hun families. Berlijn is in gedachten bij haar partnerstad Brussel, waarmee we ons in Europese solidariteit nauw betrokken voelen'', zei de Berlijnse burgemeester Michael Müller (SPD). Het symbool van de Duitse hoofdstad werd na de aanslagen in Parijs in november vorig jaar verlicht in de Franse nationale kleuren blauw, wit en rood.