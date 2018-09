Intensieve controle aan grens met België

Volgens een woordvoerder van de marechaussee is de grenscontrole bij België in reactie op de aanslagen in Brussel nu weer tijdelijk ingevoerd. ,,Dat gebeurt zolang het nodig is'', zegt hij.

De grenscontrole gebeurt op basis van steekproeven en informatie waarover de marechaussee beschikt. Daarbij kan het gaan om het controleren van identiteitspapieren en het controleren van voertuigen.

Volgens terrorismecoördinator Dick Schoof worden er honderd extra mensen voor de grenscontrole tussen België en Nederland ingeschakeld. De extra veiligheidsmaatregelen in Nederland zijn ,,uit voorzorg''.

De politie in België zoekt naar minstens één voortvluchtige verdachte die is te zien op een beeld van een bewakingscamera van vliegveld Zaventem. Belgische media hebben dat beeld gepubliceerd. Schoof: ,,In België wordt druk gespeculeerd dat er mogelijk nog daders op de vlucht zijn en dat is een extra reden om de grens goed te bewaken. Dat doen de Duitsers en Fransen ook.''