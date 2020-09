RVD: koning komt met de auto tijdens Prinsjesdag

Ook het militair ceremonieel bij de Grote Kerk in Den Haag zal beperkt zijn. Prins Constantijn en prinses Laurentien zullen naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig zijn. Het koninklijk gezelschap komt aan in de auto, aldus de RVD.

Eerder was al besloten om de Troonrede niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk te houden, omdat daar meer ruimte is en aanwezigen zo voldoende afstand kunnen houden. De leden van het kabinet mogen geen gasten meenemen. Er is plek voor 250 mensen.

De gemeente Den Haag hoopt dat mensen niet naar de hofstad komen maar Prinsjesdag via de televisie volgen.