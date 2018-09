Kamp kan door met windparken op zee

Kamp wil vaart maken met de komst van grote windmolenparken voor de kust omdat anders de afspraken uit het energieakkoord niet worden gehaald. In dat energieakkoord spraken werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en de overheid onder meer af dat in 2020 14 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. De windparken voor de Zeeuwse kust kunnen helpen dat doel te halen, aldus Kamp.

Netbeheerder TenneT moet ervoor zorgen dat de stroom die de windmolens op zee opwekken, zo goedkoop mogelijk aan land komt. Kamp becijferde eerder dat het aanwijzen van TenneT als netbeheerder op zee enkele miljarden euro’s scheelt, onder meer omdat de bedrijven nu niet zelf de elektriciteitskabels hoeven aan te leggen.

Het kabinet wees eerder drie gebieden aan voor de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland waar de komende jaren vijf grote windparken kunnen worden ontwikkeld. De in totaal 3500 megawatt aan windenergie die dit oplevert, is voldoende om 5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Eind december blokkeerde de Eerste Kamer nog een eerdere poging van Kamp om TenneT netbeheerder op zee te maken. Een kleine meerderheid in de Senaat stemde toen tegen in een poging de eerder overeengekomen splitsing van de energiebedrijven Delta en Eneco ongedaan te maken. Die in 2008 afgesproken splitsing was onderdeel van een verzamelwet voor distributie van gas en elektriciteit. Het nieuwe voorstel van Kamp gaat alleen over windenergie. Alleen de PVV stemde nu tegen.

,,Dit is het bewijs dat iedereen volle kracht vooruit wil met wind op zee; een onmisbare pijler in een schone energievoorziening voor Nederland'', vindt Greenpeace. Nederland slaat hiermee een belangrijke slag in de verduurzaming van onze energievoorziening, stelt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).