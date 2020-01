Familie zoekt horloge omgekomen quadrijder en doet emotionele oproep

„Een dag eerder hadden we zijn dertigste verjaardag nog gevierd. En toen gebeurde dit opeens”, laat neef Allie van den Berg bedroefd weten. „Samen met z’n vriendin had hij een huisje gekocht, wat ze samen wilden opknappen. Verschrikkelijk dat het allemaal totaal anders loopt.”

De locatie waar het ongeval plaatsvond. Ⓒ Willem Saris

Op straat of in berm

Het verloren sieraad heeft enorm veel sentimentele waarde voor de nabestaanden. „Er is nog rond die ongevalslocatie gezocht door vrienden en kennissen, met onder andere metaaldetectors. Helaas is de Breitling tot op heden nog niet gevonden”, aldus Van den Berg. „Het kan natuurlijk best zo zijn dat iemand het nu in z’n bezit heeft, zonder te weten van wie het afkomstig is. Omdat diegene het daar naderhand gewoon ergens op straat of in de berm zag liggen en het vervolgens meegenomen heeft.”

Hij deed een oproep op Facebook en deze is intussen al meer dan 500 keer gedeeld. Ook door vele wildvreemden. „We houden daardoor hoop dat de vinder zich meldt.”