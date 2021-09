Portugezen hebben ’genoeg’ en maken ruk naar rechts

Premium Binnenland

’Hier is het elke dag Burendag’

Beter een goede buur dan een verre vriend? Zeg dat maar tegen iedereen die zich in coronatijd groen en geel heeft geërgerd aan de klussende buurman, videobellende buurvrouw en hun drukke koters die hele dagen thuis zaten. Sinds corona hebben we meer last van onze buren, maar gelukkig is het vandaag ...