Visscher nieuwe partijvoorzitter SP

De partij heeft het langer moeilijk in de peilingen en er is herhaaldelijk discussie over de koers. De 58-jarige Visscher uit Eindhoven wacht een zware taak. Ze is al lang actief bij de SP onder andere als wethouder in Groningen en Eindhoven, in die stad is ze nu raadslid.

Ron Meyer maakte zijn vertrek dit voorjaar bekend na de nederlaag bij de Europese verkiezingen. De SP verloor al haar zetels in Brussel. De vertrouweling van voormalig partijleider Jan Marijnissen koos er in mei voor niet direct op te stappen.

De nieuwe partijvoorzitter krijgt de taak om de SP klaar te stomen voor de volgende landelijke verkiezingen. De socialisten hebben het al langer moeilijk. De linkse oppositiepartij weet zich onvoldoende te profileren in het Haagse krachtenveld. In de peilingen groeit alleen de PvdA op links.