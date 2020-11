Zeker drie doden en 15 gewonden na aanslagen in Wenen

Onder de gewonden is een politieagent. Volgens de politie is er op zes plekken geschoten en waren er meerdere gewapende daders.

In Oostenrijk wordt vooralsnog jacht gemaakt op minstens één dader, meldde minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer eerder. Een andere aanslagpleger is maandagavond door de politie doodgeschoten.

De doodgeschoten verdachte droeg volgens burgemeester Ludwig waarschijnlijk geen echte bomgordel, maar een nep-exemplaar. Daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan. De man was behalve met een geweer ook bewapend met een handpistool en een machete. Volgens Ludwig was de doodgeschoten dader „zeer omvattend voorbereid.” De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de man.

Radicaal-islamitisch motief

Achter de aanslag in Wenen maandagavond zit een radicaal-islamitisch motief, heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag gezegd. De doodgeschoten dader sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), aldus Nehammer.

„We hebben gisteren een aanslag meegemaakt door minstens één islamistische terrorist”, aldus Nehammer. De minister zei dat hij in belang van het onderzoek geen verdere informatie over de identiteit van de gedode dader kon geven. Hij voegde daaraan toe dat het doel van de aanval was om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen.

Klopjacht

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer waarschuwde maandagavond laat dat er een klopjacht gaande is naar de daders, die „zwaarbewapend en gevaarlijk” zijn. „We hebben meerdere speciale eenheden samengebracht, die zoeken naar de veronderstelde terroristen”, aldus Nehammer.

De minister zinspeelde erop dat de daders de hoofdstad mogelijk zijn ontvlucht en dat zij „mobiel” zijn. Hij drong erop aan binnen te blijven totdat de autoriteiten het sein geven dat het weer veilig is op straat.

’Weerzinwekkende terreurdaad’

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz heeft de reeks schietincidenten die maandagavond in Wenen heeft plaatsvonden een „weerzinwekkende terreurdaad” genoemd. Kurz meldde via zijn Twitteraccount bovendien dat het leger de bewaking van enkele plekken in de Oostenrijkse hoofdstad op zich neemt, zodat de politie zich volledig kan richten op de klopjacht naar de voortvluchtige daders.

Tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF zei de premier dat de dreiging vooralsnog onverminderd is. „Het is beslist een terreuraanslag”, aldus Kurz, die een antisemitisch motief niet uitsloot.

Volgens de premier zijn er 15 gewonden. De gewonde politieagent zou inmiddels buiten levensgevaar zijn.

Synagoge

De Weense burgemeester Michael Ludwig zei dat het nog onduidelijk is hoeveel daders betrokken waren bij de aanslagen. Ook over het motief achter de schietincidenten had Ludwig nog „geen geverifieerde kennis.”

Volgens Ludwig werden mensen in horecagelegenheden „willekeurig” door de daders beschoten, en dan met name de bezoekers die buiten zaten. Ludwig kon nog niet aangeven of er nog gevaar dreigt en riep de Weense bevolking op binnen te blijven en de rust te bewaren.

Aanvankelijk leek het er nog op dat de aanslag zich richtte op de synagoge die zich bevindt in de Seitenstettengasse. Rabbijn Shlomo Hofmeister liet maandagavond in een gesprek met De Telegraaf weten: „Het is heel lastig om te zeggen wat er gebeurde, maar ik wist vrij snel dat dit geen aanval was op de synagoge. Dat gebouw is ook de enige van de 21 synagoges in de stad waar na het avondgebed niemand meer is. Op dit uur is het een leeg gebouw.”

’Zoek een schuilplaats’

De aanval vond rond 20.00 uur plaats in de Seitenstettengasse. De politie riep inwoners van Wenen met klem op om openbare plaatsen en het openbaar vervoer in de stad te mijden. „Als je op straat bent, zoek dan een schuilplaats!”

Ooggetuigen laten weten minstens vijftig schoten gehoord te hebben. Een groot gebied rondom de synagoge werd afgezet.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt zijn van de straat van de synagoge.

Terreuraanslag

De politie roept op geen video’s en foto’s van de operatie op sociale media te plaatsen, maar om ze aan hen te sturen.

Op een video zijn verschillende personen bij de centrale Schwedenplatz te zien die een vuurgevecht met de politie leveren.

