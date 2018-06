’Ik laat me niet bang maken’

Metrostation Maalbeek is waar hij normaal gesproken op de metro stapt naar zijn werk. Maar vandaag een dagje niet. Hij was vrij. „En op een vrije dag ga ik wijn drinken op het terras. Dus ook vandaag.” De politiehelikopter boven zijn hoofd kent hij maar al te goed. Net als de afgesloten straten rondom de Europese wijk, waarop zijn stamkroeg The Meeting Point uitkijkt. „Als er een grote Europese top is, ziet het er hier ook zo uit.”

Zijn telefoon staat uit. „Ik werd wakker gebeld door een vriend die vroeg of ik nog leefde. Natuurlijk leef ik nog, en daar ga ik van genieten. Op Facebook kan iedereen zien dat ik veilig ben. Vandaag wil ik genieten van het zonnetje.” Een stukje verderop rijden brandweerauto’s af en aan en houdt de politie de boel hermetisch afgesloten. „Arme stakkers. Ik proost op de mensen die vandaag hun leven zijn verloren.”