’Meidenuitje’ in de RAI: van slurpen aan frozen cocktail tot trampolinespringen

De voornamelijk vrouwelijke bezoekers verdringen zich bij de kraam met calippo-achtige ijsjes met een alcoholmix. Ⓒ Anko Stoffels

AMSTERDAM - De oer-Hollandse Huishoudbeurs, die dit jaar voor de 75e keer wordt gehouden, is opnieuw een groot succes. Met rolkoffertjes gewapend, om de talloze folders, krantjes en presentjes in te bewaren, nemen duizenden voornamelijk vrouwelijke bezoekers bezit van de Amsterdam RAI. Ze verdringen zich bij de talloze voedselkramen voor een gratis hapje of drankje, maar ook bij de stands met BN’ers.