Teller van Giro555 voor Oekraïne staat op ruim 40 miljoen euro

BN’ers aan de slag op Oekraïne-actiedag

Tijdens de nationale actiedag Radio555 nemen diverse bekende Nederlanders plaats in het belpanel. Onder meer Natascha en Danny Froger zitten in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum achter de telefoon om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.