BEVERWIJK - Een observatieoperatie van de politie tegen de nieuwe motorclub MC Hardliners uit Haarlem is door de club ontmaskerd. Een clublid dat doelwit was van de operatie in Beverwijk, ontdekte een camera met ingegraven accu’s. De politie erkent eigenaar te zijn van de peperdure set.