LIVE | Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer Engeland

In Engeland moeten mensen vanaf 15 juni verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. Dat heeft Grant Shapps, de Britse minister van Transport, donderdag bekendgemaakt. De maskers zijn verplicht in bussen, vliegtuigen, treinen en veerboten.

Net als in Nederland moeten reizigers niet-chirurgische mondkapjes gebruiken. "Dat betekent geen chirurgische maskers, want die gebruiken we voor klinische instellingen", aldus Shapps. "Het gaat om gezichtsbedekking die je eventueel ook gemakkelijk thuis kunt maken".

De minister benadrukte dat de mondkapjes wel degelijk werken tegen het coronavirus, "zij het beperkt". Jonge kinderen, gehandicapten en mensen met ademhalingsproblemen hoeven ze volgens de BBC niet te dragen.

In Wales, Schotland en Noord-Ierland zijn de mondkapjes niet verplicht.

Groot-Brittannië is door het coronavirus een van de zwaarst getroffen landen wereldwijd. Het land telt bijna 40.000 coronadoden. Zeker 280.000 mensen raakten voor zover bekend besmet met het virus.

Bekijk hier het liveblog van woendag 3 juni

De laatste ontwikkelingen:

Binnenland:

Dodental coronavirus stijgt met 13, 12 nieuwe ziekenhuisopnames

Drie coronapatiënten minder op ic, nu nog 113

Van Dissel over Dam-demonstratie: ’buitengewoon vervelend’

Senioren en dikke mensen ontmoedigd om terrasje te pikken

Kabinet wil reserveringsgegevens horecabezoekers gebruiken

Bij 40 ziekenhuisopnames per dag slaat corona-dashboard alarm

Vakantie mag vanaf 15 juni: deze landen worden ’geel’

’Het grootste thuiswerkexperiment dat ooit gestart is, moet doorgaan’

Korpschef: fouten gemaakt bij inschatten van protest

Woordvoerder Halsema: mogelijk waren er 10.000 mensen op de Dam

’Nederlands toerisme gehalveerd’

Patiënt moet lang wachten: 1,2 miljoen uitgestelde verwijzingen

Stuwmeer aan verwijzingen: ’Grote groep heeft veel last of pijn’

Vakantie mag, niet naar Zweden of VK: zo staat het ervoor

’Geen aanwijzingen’ voor grote rol kinderen in verspreiden corona

De stickerplakker rukt op

De coronapersconferenties van het kabinet trekken langzamerhand steeds minder kijkers. Woensdag keken via de NPO, RTL en SBS bijna 3,9 miljoen mensen. Dat zijn er zo’n 1,8 miljoen minder dan twee weken geleden.

Buitenland:

Finland meldt geen nieuwe coronagevallen

Coronavirus in sperma gevonden: kan het door seks overgedragen worden?

Politie New York grijpt in bij protest, Trump heeft leger niet nodig

Recordaantal coronadoden in Brazilië en Mexico

Duits R-waarde stuk onder 1, dodental stijgt met 30

Financieel-economisch:

E-bike to go heeft wind mee in coronacrisis

Reissector blij met ’opsteker’ zomervakanties

’Weer vliegen met grote groepen in coronatijd’

Duitsland geeft economie impuls met lagere btw

Sport:

Uren turen naar tv voor Tour-zege met Dumoulin of Kruijswijk

’Afronden Champions League in Portugal of Duitsland’

Ook Denzel Dumfries bij demonstratie in Rotterdam

Entertainment: