’Kritisch op klimaatverhaal? Dan heb je een probleem’

Een warmtepomp, zonnepanelen of de veestapel halveren? Er zijn zoveel goedkopere en eenvoudigere manieren om het milieu ‘een kickstart te geven’, stelt documentairemaker Marijn Poels. De ‘linkse’ cineast roept met zijn kritische klimaatfilms een hoop woedende reacties op. In zijn derde en laatste documentaire zoekt hij een weg vooruit in de vastgelopen klimaatdiscussie, laat hij weten in de podcast van Wierd Duk.