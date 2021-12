Gommers na ophef ’virus van niks’ uitspraken: ’Was niet mijn intentie minachtend te doen over het virus’

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) deelde in het interview zijn kijk op het bestrijden van het coronavirus en de impact die het op de jongeren heeft. „Het milieuprobleem is echt vele malen groter dan covid. Waarom maken we ons druk over covid? Ik vind dat echt peanuts, de hele covid is peanuts. Alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, waar hebben we het over? Het is toch een virus van niks eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van.”

Op sociale media ontstond veel ophef over de uitspraken van Gommers nadat De Balie de video op Twitter plaatse.

’Niet mijn intentie’

Gommers reageerde op de ophef via zijn Instagramaccount: „Er verscheen recent een vervelend bericht/filmpje op social media waarin ik zei dat het corona virus peanuts is. De tekst kwam uit een interview van 30 minuten dat ik had met jeugdigen waarin we bespraken hoe zij met elkaar kunnen zoeken naar oplossingen binnen de huidige beperkingen maar ook nadenken als er straks weer versoepeld kan gaan worden. Dus ik probeerde hun te stimuleren om zelf met plannen te komen hoe bijvoorbeeld op een veilige manier het uitgaansleven weer open kan. Dus niet wachten op anderen maar zelf met elkaar zoeken naar mogelijke oplossingen. Misschien heeft iemand van hen wel het briljante idee of juist met elkaar. In die discussie vergeleek ik de covid-problemen met de milieuproblemen en ook het coronavirus met andere virussen zoals bv ebola. In vergelijking met die beide zaken gebruikte ik het woord ’peanuts’. Dus het is totaal niet mijn intentie om minachtend te doen over het virus of te suggereren dat het niks voorstelt. Zorg goed voor je zelf en goede jaarwisseling !!!!”

Stem laten horen

Eerder in het interview zei Gommers al dat jongeren in zijn ogen meer hun stem moeten laten horen over hoe zij hun vrijheid willen terugkrijgen en weer een leuk leven kunnen leiden tijdens de coronacrisis.

Jongeren moeten volgens hem met een stappenplan komen over hoe er weer versoepeld kan worden. „Ze zullen moeten laten zien dat ze een bijdrage willen leveren aan de toekomst”, aldus Gommers. „Ik ben 57 en heb een heel goed leven nu, ik heb bijna helemaal geen last van Covid, ik ga niet meer uit”, aldus de ic-arts.