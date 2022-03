Twee mannen krijgen werkstraffen voor met de dood bedreigen Wilders

De tweede verdachte, een 24-jarige Amsterdammer, had op Instagram gedreigd Wilders te willen slachten als een schaap. De politierechter in Den Haag veroordeelde ze daarnaast beiden tot een voorwaardelijke celstraf van een week. Dat gebeurde tijdens een themazitting rond bedreigingen van politici in de rechtbank in Den Haag.

Wilders was volgens de officier van justitie erg geschrokken van de injectienaald, omdat er bloed aanzat en hij niet wist van wie het afkomstig was. Hij voelde zich er bedreigd door, aldus de officier. „Dit pakketje heeft heel veel indruk op hem gemaakt.” De officier eiste tegen de afzender van de naald drie maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk.

Verward persoon

De man uit Kreileroord liep nog in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling, vandaar dat hij ook nog een werkstraf van dertig uur alsnog moet uitvoeren. Volgens zijn advocaat staat hij te boek als een verward persoon en is hij bekend bij de instanties. In het pakketje zat ook een brief waarin hij om geld vroeg. De rechter beschouwde dit als een hulpvraag en sprak de man vrij van een poging tot afpersing.

De 24-jarige verdachte, die straatcoach is in Amsterdam om jongeren op het rechte pad te houden, betoogde bij de politierechter dat anderen op zijn Instagramaccount Wilders hadden bedreigd. „Het was mijn account, maar niet mijn tekst”, zei hij. Toen Wilders de bedreiging in augustus 2020 ontving zat de verdachte bij familie in Marokko. Dat anderen 600 kilometer verderop in de binnenlanden van Marokko op het account zouden hebben ingebroken, zoals de advocaat met inloggegevens trachtte aan te tonen, geloofde de rechter niet.

Eerder tijdens de themazitting werden werkstraffen opgelegd van dertig tot zestig uur voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Farid Azarkan, premier Mark Rutte en het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn.