Omstreden officier onder vuur

Het gaat om het onderzoek Kapel, met hoofdverdachte Zakariya K. Van Delft leidde dit onderzoek.

De advocaat Louis de Leon wil Van Delft horen over zijn vermeende, buitenechtelijke relatie met een een teamleider van de afdeling zware criminaliteit van de politie Zeeland/West-Brabant. Ook wil Van Delft weten hoe anonieme informatie in het strafdossier is beland en op welke manier met informanten is gewerkt. Er zou volgens de advocaat mogelijk sprake zijn van ’een crimineel burger infiltratietraject’, waarbij beroepscriminelen in ruil voor ’bescherming’ Van Delft een ’handje helpen’, zo staat in de lijst met vragen van De Leon.

Van Delft werd geschorst nadat hij in november met een pre paid telefoon de politie belde, om te zeggen dat hij werd bedreigd. Dat telefoontje pleegde hij anoniem. De politie ontdekte later dat Van Delft zelf had gebeld. Van Delft heeft later verklaard dat er daadwerkelijk een dreiging was, maar wilde niet zeggen van wie hij dat hoorde.

'Waarom vertrouwt Van Delft zijn eigen collega's niet? En is deze informatie wellicht verkregen door het tappen van geheimhouders?', zijn de vragen van De Leon die in stukken staan die De Telegraaf heeft.

Officier van justitie Michiel van IJzendoorn wil er niet aan dat Van Delft fouten heeft gemaakt in het onderzoek. „De suggestie dat verdachte geen eerlijk proces zou krijgen is volledig uit de lucht gegrepen”, zei Van IJzendoorn. Er kan wat hem betreft dan ook „geen sprake zijn van het horen van mijn collega.”

De groep verdachten staat terecht voor schietpartijen en drugshandel in hoofdzakelijk Tilburg.