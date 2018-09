’Pak zetelroof aan’

Zij openden in Rotterdam een nieuw partijkantoor, waarmee Erdogan zijn invloed ook in ons land lijkt te willen uitbreiden. Partijfilosofie: Weg met de verplichte integratie. Doel: 5 zetels.

Dankzij voorkeursstemmen kwamen ze in september 2012 in de Tweede Kamer voor de PvdA, waar ze zeer verguld waren met dit tweetal van Turkse afkomst. De pret duurde niet lang want na twee maanden kwamen ze binnen de partij al in opspraak. Toch wisten ze het nog tot eind 2014 vol te houden, maar toen was de koek echt op en werden ze gedwongen te vertrekken.

Maar ze bleven wel plakken op de pluche zetels van de PvdA. DENK eens na zou ik willen zeggen. Maar ze gingen verder als de groep Kuzu/Öztürk. Dit is eigenlijk niks bijzonders want zetelroof is van alle tijden en zal nog wel even voortduren, tenzij dit probleem nu eens echt wordt aangepakt, zodat dit afkeurenswaardige gedrag kan worden uitgeband.

Al hun voorkeurstemmers, die PvdA hadden gestemd, lieten ze barsten. Daar hadden de heren geen boodschap aan. Statement van Kuzu: ’de PvdA lijkt op een omgekeerde wasstraat waar je schoon in gaat en besmeurd uitkomt’.

Het zou van fatsoen getuigen als ze hun zetels terug zouden geven aan de PvdA en echt zouden vertrekken want ze voegen nu eenmaal niets toe in politiek Nederland. Ze zullen door niemand gemist worden. En tegelijkertijd zouden die twee zetels wel eens de laatste zetelwinst kunnen opleveren voor de PvdA, die ze in lange tijd zullen kunnen boeken.

J. Muijs, Tilburg