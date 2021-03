Zwembad stroomt leeg: lek bij Aquadrome

Oorzaak van de overstroming is een lekkage in het zwembad. Het water zou vanuit een technische ruimte naar buiten lopen. De komende uren wordt het water verder door de brandweer weggepompt.

Ook de politie kwam ter plaatse om poolshoogte te nemen; er worden verkeersregelaars ingezet.

Een waterlekkage in het zwembad in Enschede. Er worden verkeersregelaars ingezet. Ⓒ News United

Eerder vanmorgen stroomde het water het trottoir en de straat op, zo zag een fotograaf. Inmiddels wordt het water rechtstreeks het riool in gepompt. De omgeving is deels afgezet. Het zwembad, waar ook een sporthal is gevestigd, was niet bereikbaar.