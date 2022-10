Amber Alert voor vermiste jongen (11), na schooltijd verdwenen

„We maken ons ernstig zorgen om het leven van het kind”, vertelt een woordvoerder van de politie tegen De Telegraaf.

De 11-jarige Brock, roepnaam Jayden, is blank, heeft een slank postuur en donkerblond haar. Hij droeg een zwarte jas met bontkraag en Nike-schoenen. Brock beschikte over een grijze damesfiets. De Fluitenbergstraat ligt in de buurt van het Zuiderpark.

De jongen kwam van school en is niet thuisgekomen. De Haagse politie kan nog weinig zeggen over de achtergronden. „We houden rekening met allerlei scenario’s. Het gaat om een jongen van 11 jaar die zo snel mogelijk moet terugkomen. Het is van belang dat als mensen iets hebben gezien of hebben gehoord contact met de politie opnemen”, zegt een politiewoordvoerster. Op de vermissing van Jayden is een heel rechercheteam gezet die met man en macht proberen te achterhalen waar de jongen is.

Via Burgernet is een foto van de jongen verspreid.