Ophef om uitspraak EU-baas: ’Geef deze man een kaart’

Gevraagd naar de situatie in Wit-Rusland, zei Breton aanvankelijk dat de verkiezingsuitslag ’duidelijk niet in lijn is met de wens van het volk’, dat het geweld onacceptabel is en dat de rechtsstaat moet worden hersteld. Maar vervolgens kwam een minder handige ingeving.

Breton haalde de ’karakteristieken’ van het land aan. „Wit-Rusland is geen Europa, het is op de grens van Europa, het ligt tussen Europa en Rusland, en de situatie is niet vergelijkbaar met Oekraïne of Georgië. Wit-Rusland is sterk verbonden met Rusland en de meerderheid van de bevolking is positief tegenover warme banden met Rusland.”

Het geografische deel van zijn relaas op radiozender Europe 1 leidt tot hoongelach. „Kan iemand deze meneer een kaart of een geschiedenisboek geven?”, vraagt academicus en Ruslandkenner Keir Giles. Nigel Gould-Davies, Ruslandspecialist aan het International Institute for Strategic Studies, noemt de uitspraken ’niet behulpzaam’.

Ook de voormalige Britse minister Denis MacShane, destijds verantwoordelijk voor de EU, begrijpt niets van de uitspraken van EU-bons Breton. Anderen noemen zijn woorden ’schandalig’ en vragen om zijn ontslag. Bruno Maçães, een oud-minister uit Portugal die destijds de Europese zaken in zijn portefeuille had, stelt zelfs dat Minsk ’het hart van Europa’ zou zijn omdat het tussen Dublin en het Russische Jekaterinenburg in ligt.

Wit-Rusland is geen lid van de Europese Unie, maar ligt geografisch wel degelijk in Europa. Minsk ligt bijvoorbeeld westelijker dan Kiev. Breton heeft nog niet op de kritiek gereageerd.

Een bloemlezing van de kritiek van anlisten en politieke commentatoren: