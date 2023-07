Premium Het beste van De Telegraaf

FM-frequenties opnieuw op de schop: ’Er kan een hoop veranderen voor de luisteraar’

Hilversum - Voor het eerst in twintig jaar worden de landelijke FM-frequenties opnieuw verdeeld. Daarmee dient zich een nieuw radiolandschap aan, waarbij het maar de vraag is of uw favoriete zender straks nog op dezelfde frequentie uitzendt.