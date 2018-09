Vrouw van schutter 'Orlando' opgepakt

Salman (30) wordt dinsdag voorgeleid. Zij wordt naar verwachting overgedragen aan de autoriteiten in Florida, waar zij is aangeklaagd.

Mateen zou volgens eerdere berichten vanuit de nachtclub Pulse sms'jes hebben gestuurd naar zijn vrouw. Ook zou zij enkele malen met hem hebben gebeld, terwijl de schietpartij al in het nieuws was gemeld. Mateen, een Amerikaan van Afghaanse afkomst, werd later in een vuurgevecht met de politie gedood.

Tijdens de urenlange moordpartij betuigde Mateen zijn solidariteit met een extremist van al-Nusra en de terreurgroep Islamitische Staat. Hij pleegde zijn daad ongeveer zeven maanden nadat een stel dat met IS sympathiseerde veertien mensen had doodgeschoten en 22 anderen had verwond in San Bernardino in Californië.