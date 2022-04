Martini Ziekenhuis in Groningen heeft oplossing voor ’aanstootgevend’ naaktbeeld

Het beeld wordt in de tuin van het ziekenhuis bijgedraaid, in de hoop dat medewerkers, patiënten en bezoekers niet meer een volwassene zien die twee kinderen tegen haar kruis drukt.

Sinds vorige week dinsdag staan er zes beelden van kunstenaar Albert Aukema in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis. De expositie loopt tot en met oktober. Woensdag kreeg Aukema een mail van de kunstcommissie van het ziekenhuis die hem verzocht het bronzen beeld Moeder met kinderen weg te halen en er een ander beeld voor in de plaats te zetten.

Vanaf de bovengelegen verdieping

De reden van het verzoek was dat er binnen het ziekenhuis een discussie was ontstaan over het naaktbeeld. Enkele medewerkers, patiënten en bezoekers die het beeld vanaf bovengelegen verdiepingen zagen, vonden het beeld aanstootgevend, omdat ze erin zien dat de naakte moeder met twee kinderen zich oraal laat bevredigen, terwijl het gaat om een zwangere vrouw die twee kinderen liefdevol tegen de borst drukt.

„We hopen dat het hiermee is opgelost. Het doel van kunst in het Martini Ziekenhuis is dat het ondersteunend moet zijn, en niet confronterend, met respect voor patiënten en personeel. We willen een aangename omgeving bieden voor herstel, waar kunst onderdeel van uitmaakt. We blijven met de kunstenaar in gesprek”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis in een persbericht.

’Argumentatie ontbreekt’

Aukema gaf eerder al aan dat hij het beeld niet wilde weghalen. „De argumentatie ontbreekt, mensen zien iets wat er niet is en ik wens niet mee te doen aan de verpreutsing van de maatschappij. Dit beeld gaat over moederliefde en vruchtbaarheid. Het moet niet gekker worden: anno 2022 in de houding springen als een paar mensen wat insinueren.”’ De kunstenaar stelde het ziekenhuis voor om het beeld te verplaatsen, waar het ziekenhuis toen niet in mee wilde gaan. Nu wel.