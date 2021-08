Politie gaat niet uit van misdrijf na vondst doden in Rosmalen

Een forensisch team heeft in het huis sporen onderzocht. Daaruit is niets gebleken dat op een misdrijf duidt.

Hoe de man en de vrouw wel om het leven zijn gekomen, wordt nog verder onderzocht. Woensdag meldde een woordvoerder dat koolmonoxide een van de oorzaken is die wordt onderzocht. Er waren volgens hem echter geen gevaarlijke stoffen aangetroffen in de woning.

Volgens de politie zal het nog enige tijd duren voordat er meer duidelijk is over wat er precies is gebeurd, onder meer omdat de sporen eerst moeten worden onderzocht.