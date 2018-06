Drugsactivist Joep Oomen overleden

Oomen was zowel in België als Nederland actief voor een liberaler drugsbeleid. Zo was hij een van de mede-oprichters van het VOC en van de Europese Coalitie voor Rechtvaardig & Effectief Drugsbeleid. Ook organiseerde hij meermalen het Cannabis Tribunaal in Den Haag. In België richtte hij in 2006 Trekt Uw Plant op, de eerste cannabisclub van België. In dat land mogen mensen één wietplant per persoon hebben.

In Antwerpen hield Oomen zich behalve met drugactivisme ook bezig met daklozenopvang.