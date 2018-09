Abdeslam woensdag weer voor rechter

Abdeslam wil niet aan Frankrijk uitgeleverd worden. ,,We hebben ons verzet tegen de uitlevering aan Frankrijk omdat er in België ook nog een gerechtelijk onderzoek loopt'', aldus Mary. ,,De Belgische speurders en onderzoeksrechter hebben goed werk verricht en moeten de kans krijgen dat verder te doen. Er is ook geen reden om zomaar in te gaan op de vraag van de Fransen. We moeten heus niet uit een soort misplaatst schuldgevoel op onze knieën gaan voor Frankrijk.''

Volgens Mary werkt Salah Abdeslam mee met de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Op de vraag hoe Abdeslam zich momenteel voelt en welke indruk hij maakt, wilde de advocaat niet uitgebreid ingaan. ,,Hij maakt een indruk die normaal is voor iemand die net vier maanden op de vlucht is geweest en gearresteerd is. Hij is aangeslagen en heeft nog steeds pijn aan zijn been.''